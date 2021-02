Aktion der Krefelder Karnevalisten : 700 Grundschüler beim Malwettbewerb dabei

Krefeld Das Comitee Crefelder Carneval hat einen Malwettbewerb für Grundschüler ausgerichtet. Mit großem Erfolg – und Einblicken in die Frage, welche Karnevalskostüme Kinder heute besonders lieben.

(vo) Mehr als 700 Teilnehmer haben an dem Malwettbewerb des Comitees Crefelder Carneval (CCC) teilgenommen – Aufgabe der Kinder war es, sich selbst in ihrem liebsten Kostüm zu malen. Pünktlich am Rosenmontag hat die CCC-Jury die Gewinner des Wettbewerbs benannt. Sie dürfen nun mit ihren Eltern im kommenden Jahr beim dann hoffentlich analogen Karnevalszug auf einem Wagen mit dabei sein.