Neue Uferpromenade für Uerdingen : Wettbewerb für Rheinwerft auf dem Weg

Krefeld Das brachliegende Hafenufer in Uerdingen soll ein Schmuckstück werden. Ein Wettbewerb soll Ideen für die Gestaltung der neuen Uferpromenade sammeln.

Wenn es glückt, ist es ohne Übertreibung eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte zur Attraktivitätssteigerung nicht nur von Uerdingen, sondern von Krefeld: die Umgestaltung des sogenannten Unteren Werft am Rheinufer. Das brachliegende Gelände soll zu einer attraktiven Uferpromenade umgestaltet und zum Freizeit- und Ausflugsziel werden. In der Bezirksvertretung Uerdingen ist nun am Mittwochabend ein Wettbewerb vorgestellt worden, mit dem Ideen für die Umgestaltung des Geländes ermittelt werden sollen. Das Preisgericht soll im Sommer 2022 tagen, danach wird mit dem Sieger über die Umsetzung verhandelt.