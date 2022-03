Wettbewerb der Unternehmerschaft Niederrhein : Beeindruckende Projekte bei „Jugend forscht“

Krefeld Die Preise für die diesjährige Ausgabe von „Jugend forscht“ sind vergeben. 62 Schüler sowie einige jugendliche Auszubildende und Studenten wurden bedacht. Auch aus Krefeld gibt es Kandidaten.

In dieser Woche wurden die Siegerprojekte des Wettbewerbes „Jugend forscht“ in einer per Livestream übertragenen Zeremonie verkündet. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen war die Präsenzveranstaltung, die im Seidenweberhaus stattgefunden hätte, abgesagt worden. Das besondere an einigen Projekten ist ihre reelle, zeitnahe Umsetzung im Alltag.