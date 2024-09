Krefelder studiert an legendärer US-Militärakademie „Als Kind habe ich etwas über West Point gelesen, seitdem träume ich davon“

Info

Militärakademie Die United States Military Academy (USMA) ist eine Militärakademie der Vereinigten Staaten in West Point, New York, und eine Einrichtung des übergeordneten US Army Training and Doctrine Command. Sie bildet etwa 25 Prozent des Offiziernachwuchses des US-Heeres aus.

Lage Die USMA ist in einem früheren Fort des US-Heeres am Ufer des Hudson River in Orange County in West Point untergebracht und befindet sich etwa 80 Kilometer nördlich von New York City. Der Komplex der Akademie nimmt 65 Quadratkilometer in Anspruch.

Hohe Anforderungen Die USMA ist eine der renommiertesten Hochschulen der Vereinigten Staaten. Absolventen der Akademie erhalten den akademischen Grad eines Bachelors und sind gleichzeitig Second Lieutenant des Heeres. West Point stellt hohe Anforderungen an aufzunehmende Personen. Die größte Vorauswahl stellt die persönliche Empfehlung durch einen Abgeordneten des US-Kongresses bzw. den US-Präsidenten dar, die ein Bewerber vorweisen muss.

Besonderheiten West Point ist der am längsten ununterbrochen benutzte Standort des US-Heeres. Das Motto der Akademie ist „Duty, Honor, Country“ („Pflicht, Ehre, Vaterland“). Große Popularität erreichte sie in Deutschland unter anderem durch die Fernsehserie „Fackeln im Sturm“ mit Patrick Swayze, die rund um den amerikanischen Bürgerkrieg spielt; Swayze absolviert in der Rolle des Orry Main in West Point seine Ausbildung.