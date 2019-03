Krefeld: Werkstatt in Flammen: Rauchwolke über Krefeld

An der Inrather Straße ist am Samstagnachmittag ein Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Die Rauchwolken waren über der gesamten Stadt zu sehen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Die Feuerwehr rettete 32 Menschen aus dem Gebäude und den angrenzenden Wohnhäusern an der Inrather Straße.

Zwei Brände haben am Wochenende Krefeld in Atem gehalten: An der Inrather Straße ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es hatte in der Halle einer Autowerkstatt gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten 32 Menschen aus dem Gebäude und den angrenzenden Wohnhäusern - wegen des starken Rauchs mussten sie dabei Brandfluchthauben aufsetzen. Notärzte untersuchten die Bewohner und schickten sieben von ihnen wegen des Verdachts auch Rauchvergiftung in Krankenhäuser. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Gladbacher Straße gerufen. Dort brannte es im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses. Mehrere Bewohner hatten sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie gerettet. Verletzt wurde niemand.