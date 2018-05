Krefeld: Werbetafel Oppum: Stadt hofft auf Genehmigung

Krefeld

Planungsdezernent Martin Linne hofft weiter darauf, dass die Stadt von Straßen NRW eine Ausnahmegenehmigung für die elektronische Werbetafel an der Autobahnausfahrt Oppum/ Hauptstraße erhält. Dies erklärte er in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Straßen NRW hat unserer Redaktion gegenüber kategorisch ausgeschlossen, dass es eine solche Genehmigung geben wird. Hintergrund: Die Tafel liegt im 40-Meter Radius der so genannten BAB-Anbauverbotszone. Die Krefelder Bauaufsicht hatte bekanntlich den Abstand zwischen Ortsschild und Werbetafel zugrunde gelegt und nicht die eigentlich maßgebliche Flurstücksgrenze des Autobahnzubringers und sich um rund sechs Meter vermessen.