Einkaufen bei Kerzenschein : Schöne Stimmung – Zurückhaltung im Geschäft

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 9 Bilder So war es bei Einkaufen bei Kerzenschein

Krefeld Der Abend „Einkaufen bei Kerzenschein“ hat einmal mehr viele Menschen angezogen und gerade Familien angelockt. Die Bilanz der Händler ist durchwachsen, weil es offenbar eine Zurückhaltung der Menschen gab, in die Geschäfte zu gehen.

Die Stimmung in der City war einmal mehr geprägt von phantastischen Lichteffekten vom Kerzenschein bis zur opulenten Feuershow: „Einkaufen bei Kerzenschein“ hat wieder Tausende in die Innenstadt gelockt. „Es waren auffällig viele Familien da“, resümiert Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Krefeld, „es war spürbar, die Leute wollten sich etwas anschauen und mal wieder durch die Stadt bummeln.“ Allein bei der offiziellen Eröffnung des Abends mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Frank Meyer auf der Bühne an der Königstraße waren bis zu 400 Menschen, sagt Borgmann, die Stimmung sei gelöst und gut gewesen.

Auffällig war allerdings auch eine gewisse Kaufzurückhaltung; die Händler haben an dem Abend keine wirklich guten Geschäfte gemacht. „Vielleicht war gab es mit Blick auf steigende Coronazahlen auch eine gewisse Scheu, in die Geschäfte zu gehen“, sagt Borgmann, „der allgemeine Trend hat uns sicher nicht in die Karten gespielt.“

Info Eine „Schatzkarte“ zum Verschenken www.schatzkarte-krefeld.de Eine Alternative zum Onlinehandel, gerade mit Blick auf Lieferschwierigkeiten: der Krefelder Geschenkgutschein „Schatzkarte“, der im Geschäft als Karte oder digital gekauft werden kann und im gesamten Stadtgebiet gilt. Er kann gestückelt ausgegeben werden und umfasst Einkaufen, Dienstleistungen vom Frisör bis zur Nagelpflege sowie Gastronomie.

Dabei hat der Einzelhandel in diesem Jahr sogar 30 Prozent mehr Budget aufgebracht, um „Einkaufen bei Kerzenschein“ zu finanzieren – es geht um einen hohen fünfstelligen Betrag. Damit sind Hunderte Windlichter, 2000 „besondere Teelichter“, Hunderte Leuchtobjekte, Artisten in beleuchteten Kostümen und Feuershows in die City geholt worden. Augenfällig waren die besonderen Anstrengungen auf der Oberen Marktstraße, die von 22 Weihnachtsbäumen gesäumt und vor dem Behnischhaus mit einem besonders opulenten Weihnachtsbaum geschmückt war. Dass in diesem Jahr anders als beim Teil-Lockdown vor einem Jahr die Gastronomie geöffnet hatte, hat besonders dort gewirkt, wo das Restaurant Mamma’s und das noch relativ neue Taumi Asia Fusion residieren.

In den Nachbesprechungen der Händler war die Kaufzurückhaltung an diesem Abend schon ein Thema; der Auftakt für das Weihnachtsgeschäft war nicht wirklich gut; „dennoch haben wir gesagt: Das ist nicht alles; es war gut, dass die Menschen in der Stadt waren, die Stimmung genossen haben und mit positiven Erlebnissen wieder nach Hause gegangen sind“, resümiert Borgmann. Es geht dem Werbering auch darum, die Innenstadt als Ort schöner Erlebnisse in Erinnerung zu rufen.