Kunststreit : Wer sind die Personen, die Anspruch auf Krefelds Mondrian-Bilder erheben?

Piet Mondrian vererbte sein gesamtes Vermögen seinem Freund Harry Holtzman. Foto: Wikimedia Commons

Krefeld Die Forderung aus den USA, die Stadt Krefeld möge die im Kaiser-Wilhelm-Museum befindlichen vier Bilder des niederländischen Künstlers Piet Mondrian herausgeben und für vier weitere, verschwundene Werke Schadensersatz leisten, hat in Krefeld und weit über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt.

Oberbürgermeister Frank Meyer hat ein Gutachten zur Erforschung der Herkunft (Provenienzforschung) in Auftrag gegeben. Seitdem glaubt sich die Verwaltung zurecht im Besitz der Kunstwerke (wir berichteten).

Doch wer ist der Mondrian-Trust, wer steckt hinter diesem Rechtsinstitut, das es im deutschen Erbschaftsrecht gar nicht gibt? Bislang bekannt ist, dass die Erben des Mondrian-Alleinerben Harry Holtzman den Berliner Rechtsanwalt Gunnar Schnabel mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt haben. 1940, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hatte Holtzman Mondrian bei der Auswanderung von London nach New York geholfen und dort zu seinem Unterhalt beigetragen. Mondrian starb vier Jahre später an Lungenentzündung, Holtzman war sein alleiniger Erbe und kümmerte sich um den Nachlass. Mondrian hatte Holtzman bereits am 6. April 1942 in seinem Testament als Alleinerben eingesetzt. Die „Harry Holtzman Papers“ in Form von Briefen, Fotografien, Filmen und anderen Dokumenten, die sich hauptsächlich auf das Werk Mondrians beziehen, werden in der Bücherei der Yale University in New Haven, Connecticut, aufbewahrt.

Info Alle US-Bundesstaaten haben eigenes Trust-Recht „Trusts sind ein ursprünglich in England entwickeltes Rechtsinstitut. In den USA werden trusts oft als Mittel der Nachlassplanung genutzt und alle US-Bundesstaaten haben das trust-Recht umfassend gesetzlich geregelt. Zwischen dem Recht der einzelnen US-Bundesstaaten gibt es dabei zum Teil erhebliche Unterschiede“, informiert der Fachanwalt Jan-Hendrik Frank. Als Spezialist für deutsch-amerikanisches Erbrecht hat er in den vergangenen Jahren gemeinsam mit US-Kollegen zahlreiche Mandate mit Bezügen zu US-Trusts bearbeitet.

Harry Holtzman selbst hat Zeit seines Lebens – er starb im September 1987 – niemals Ansprüche auf die in Krefeld befindlichen Arbeiten Mondrians erhoben. Das taten dann wiederum seine Erben – die Witwe Elizabeth McManus Holtzman und die Drillinge Jackie, Madalena und Jason Holtzman. Der Vater und Ehemann wiederum hatte in seinem letzten Willen nur die Kinder benannt. Die Witwe bestritt daraufhin die Erbfolge. Den Erbschaftsstreit legten Mutter und Kinder mit Hilfe von zwei im Testament namentlich genannten Testamentvollstreckern abschließend bei. Danach wurde die Witwe und Mutter zur Alleinerbin bestimmt. Das geschah offenbar mit der Auflage, das gesamte Erbvermögen in den unwiderrufbaren „Elizabeth McManus Holtzman Irrevocable Trust“ einzubringen. So genannte Trustees sind die Witwe, ihre drei Kinder und eine weitere Person. Das geschah 1991 noch am selben Tag, an dem die Einigung über die Alleinerbschaft der Witwe und Mutter erzielt worden war. 1998 haben die Drillinge Harry Holtzman’s ihre Mutter als Managerin des Trusts benannt.

Acht Gemälde Piet Mondrians sind offenbar 1929 von Frankfurt für eine geplante Ausstellung nach Krefeld gekommen. Erst in den 1950er Jahren wurden einige Bilder im Museum inventarisiert. Archiv: Döhne. Foto: KKM/Volker Döhne