Wettbewerb des Deutschen Buchhandels Die Besten im Vorlesen stellen ihre Lieblingsbücher vor

Krefeld · Hauptsache Magie: In den Lieblingsbüchern der Zwölfjährigen spielten Freundschaft, Abenteuer und Mysteriöses fast immer eine Rolle. Was die Schüler in der Generation nach Harry Potter gerne lesen.

20.02.2024 , 12:20 Uhr

15 Schulsiegerinnen und -sieger traten in der Mediothek zum Stadtentscheid im Vorlesewettbewerb an. Sieger Leonard Marcel Ernst steht ganz links. Foto: Petra Diederichs

Von Petra Diederichs