Entbindungsrate in Krefeld bricht ein So wenige Geburten wie zuletzt im Jahr 2014

Die Jahre 2016 bis 2021 waren gute Jahre für die Krefelder Entbindungsstationen. In diesen Jahren kamen regelmäßig mehr als 2000 Babys in der Seidenstadt zur Welt. Rekordjahr war 2016 mit insgesamt 2226 Neugeborenen. Doch die Hochzeiten scheinen vorbei zu sein. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW mitteilt, ist die Geburtenrate in Krefeld 2022 mit nur 1955 Neugeborenen um 7,3 Prozent verglichen zum Vorjahr (2109 Neugeborene) gesunken. Damit bewegt sich Krefeld nun im hinteren Feld, vergleicht man die Stadt mit der Region.