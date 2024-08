Wenig bekannte Sportarten In Krefeld ist fast das gesamte olympische Programm zu betreiben

Eine Sportart, von der die meisten Menschen vermutlich nicht einmal wissen, dass sie olympisch ist, ist Breakdance, in Paris erstmals als Demonstrationswettbewerb dabei. Die leider am Ende nicht qualifizierte deutsche Mannschaft war in der Vorbereitung sogar für einige Tage in Krefeld zu Gast und holte sich im höchst etablierten Tanzstudio von Mine Berdermann den letzten Schliff. „Breakdance ist eine sehr komplexe Sportart, und es braucht sehr viel Koordination und Fitness. Leider ist es auch recht verletzungsintensiv aufgrund der akrobatischen Einlagen. Darum ist es eher ein Sport für junge Leute. Mein Sohn Can ist jetzt 25, ehemaliger Weltmeister und tanzt nicht mehr auf Wettbewerben, weil die Zeit einfach berufsbedingt fehlt. Bei mir achten wir darauf, die Grundlagen zu legen und teilen nicht nach Alter, sondern nach Klasse ein. Wer Breakdance macht, sollte Handstand, Rollen oder dergleichen zuerst beherrschen. Für die Fitness ist der Sport hervorragend“, betont sie. Das Studio liegt an der Vereinsstraße 10-12.