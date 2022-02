Welterbe Gelduba in Krefeld : Stadt installiert neue Internetseiten

Krefeld Geschichten und Erklärungen rund um die Welterbestätte stehen ab sofort unter der Internetseite der Stadt: www.krefeld.de/welterbe.

(RP) Als Teil des Niedergermanischen Limes wurde das Kastellareal in Krefeld-Gellep im vergangenen Jahr offiziell anerkannt. Unter den in Nordrhein-Westfalen einzutragenden Römerstätten nimmt dieses Areal eine Schlüsselposition ein. Es bestand vom ersten bis fünften Jahrhundert nach Christus fast ununterbrochen an derselben Stelle. Das Welterbe-Projekt „Grenzen des Römischen Reiches Niedergermanischer Limes“ umfasst die Grenzlinie und Militäreinrichtungen zur Zeit der Blüte des Römischen Reiches, etwa in der Zeit von 100 bis 200 nach Christus. Auf den Internetseiten können Nutzer nun den Weg zum Welterbe nachverfolgen, sich über Archäologie in Krefeld, den Limes und besondere Geschichten aus „Gelduba“ informieren. Zu einigen Kapiteln gibt es auch kurze Filmbeiträge. Die Seiten werden künftig mit Beiträgen über neue Forschungsergebnisse sowie das Welterbe-Projekt in Krefeld ergänzt.