Saison hat begonnen Weißer Spargel ist noch heiße Ware in Krefeld – wo die Preise liegen

Die schlechte Nachricht vorweg: Weißer Spargel aus der Region ist noch Mangelware. Die einschlägigen Hof- und Bauernläden in Krefeld hoffen darauf, dass die Ernte rechtzeitig vor Ostern auf Touren kommt. „Spargel wird Ostern stark nachgefragt“, sagt etwa Heribert Köffers, Inhaber des Bauernladens Uerdingen. Er hat übrigens weißen Spargel im Geschäft, sogar recht preiswert für 5,95 Euro das Pfund – allerdings ist es „Hofspargel“ und gilt als zweite Wahl, weil er nicht gerade gewachsen ist. „Geschmacklich aber tut sich das nicht viel“, sagt Köffers. Warum Hofspargel? „Man sagt, dass Spargel, der nah am Hof wächst, nicht so schön ist wie Spargel, der etwas weiter weg angepflanzt ist“, erläutert Köffers. Er bezieht seinen Spargel aus Uedem am Niederrhein.