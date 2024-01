Gedenken in Krefeld an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz „Weil es mit mir zu tun hat“ – bewegendes Holocaust-Gedenken bei Vera Beckers

Schüler tragen vor, was sie bei der Stolpersteinverlegung für die Familie Lindenbaum besonders bewegt hat. Karl und Margarethe Lindenbaum sowie ihre Tochter Edith wurden in den Vernichtungslagern Sobibor und Auschwitz-Birkenau ermordet. Nur ihre Tochter Lore überlebte im Exil in Großbritannien.