Weihnachten in Krefeld Geschenkideen aus der Kulturszene

Es ist ein Statement: Wer den silbernen Anhänger trägt, könnte die Aufmerksamkeit von Architekturkennern erregen und ihnen subtil mitteilen, woher man kommt. Denn die zarten Verstrebungen in dem Karree, das so hoch und halb so breit ist wie ein Teebeutel, sind nicht zufällig angeordnet. In 925er Sterlingsilber ist die Idee des Stadtplaners Adolph von Vagedes verewigt, der Krefeld vor 200 Jahren das Vier-Wälle-Konzept verpasst hat. Sehr individuell, im Bauhaus-Minimalismus und doch extravagant: Der Anhänger ist in einer limitierten Auflage von 200 Stück gefertigt worden. Für 130 Euro ist er im Museumsshop des Kaiser-Wilhelm-Museums zu erstehen.