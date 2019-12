Veranstaltung in Krefeld : Weihnachts-Zirkus größer denn je

Krefeld Zum siebten Mal gastiert der Krefelder Weihnachtszirkus Probst auf dem Sprödentalplatz. „Fantastico – magische Zirkusträume“ erzählt in Bildern, welche Vorstellungen heute für einen Zirkus gelten.

Im vergangenen Jahr hatte der Weihnachtszirkus Probst unter dem Titel „250 Jahre Zirkus“ mit einem klassischen Programm an den Briten Philip Astley erinnert, der mit einer Reitschule , in der er morgens unterrichtete und nachmittags Vorführungen gab, den Grundstein für den modernen Manegenzirkus gelegt. In diesem Jahr läuft das Programm unter der Titelklammer „Fantastico – magische Zirkusträume“. „Wir erzählen in Bildern, was wir uns unter einem Zirkus heute vorstellen“, erklärt Daniel Burow, Pressesprecher des Krefelder Weihnachtszirkus. „Wir bieten eine durchinszenierte Show. Daher haben wir unser dreigliedriges Zelt früher als in den sechs Jahren zuvor aufgebaut.“ Ein moderner Großzirkus muss sich gegen alle anderen heutigen Unterhaltungsformate behaupten. Das Programm, von Monika Orendy Viranyi choreografisch einstudiert, verbindet die klassischen Elemente eines Zirkus – waghalsige Akrobatik, lustige Clownerie und anmutige Tiere wie Pferde, Pudel und Papageien.

Wer durch das kleine Eingangszelt eintritt, wird bereits von einer leuchtenden weihnachtlichen Glitzerwelt umfangen, in der ein warmer Rotton vorherrscht. Das dahinterliegende zweite Zelt erstrahlt noch prächtiger. Es bietet mit Tischgruppen und einer kleinen Budenstadt einen angenehmen Aufenthalt für die Pause in dem zweieinhalbstündigen Programm. Das eigentliche Aufführungszelt fasst 1200 Gäste. Es ist das bisher in Gelsenkirchen aufgebaute Zelt des dortigen Weihnachtszirkus Probst. Seine Kapazität reichte für die dortige Nachfrage nicht mehr aus, so dass Reinhard und Brigitte Probst, die Enkel des Zirkusgründers, ein größeres Zelt anschafften und das dort vorhandene für den Krefelder Weihnachtszirkus zur Verfügung stellten. Auch in Krefeld steigt die Nachfrage nach einem modernen Zirkus für Jung und Alt, wie Pressesprecher Burow mitteilte, vor allem an Weihnachten und Silvester. Das Konzept, an einem Ort länger zu verweilen und dadurch ein anspruchsvolleres Programm einstudieren zu können, habe sich für den Zirkus Probst ausgezahlt.