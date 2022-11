Die Weihnachtswunschstern-Aktion geht in die 9. Runde : Es ist wieder Weihnachtswunschstern-Zeit

Alle Jahre wieder erfüllt die Krefelder Tafel in Kooperation mit den Apotheken und der Deutschen Bank Krefeld viele Weihnachtswünsche.

Teddybären, Puppen, Playmobil, Lego – Kinderwünsche sind meist bunt und vielfältig, aber auch teuer. Dieser letzte Umstand fordert viele Familien vor Weihnachten heraus. Die Krefelder Tafel hat deshalb vor neun Jahren die Weihnachtswunschstern - Aktion ins Leben gerufen. Bedürftige Familien können mit ihren Kindern einen Zettel mit jeweils einem Wunsch abgeben. „Anschließend treffen wir uns mit einigen Kollegen und übertragen die Wünsche der Kinder auf Sterne“, erklärt Silke Völker von der Engel-Apotheke. Danach werden die Sterne in insgesamt 20 Apotheken und der Deutschen Bankfiliale verteilt. „Wir wurden in den letzten Tagen schon von Kunden gefragt, wann es wieder Sterne gibt“, berichtet Gregor Thissen von der Deutschen Bank. Ab heute, 10.11.2022 ist es wieder so weit: Wer einen der Sterne an sich nimmt, trägt die Verantwortung für einen Weihnachtswunsch. Bis zum 2.12.2022 soll das gewünschte Spielzeug verpackt bei den Kooperationspartnern abgegeben werden. Der preisliche Rahmen liegt bei 20 Euro. Der Stern wird obendrauf geklebt, damit jedes Päckchen richtig zugeordnet wird. „Wir stellen jedes Jahr wieder fest, dass sehr viel Herzblut in die Geschenke gesteckt wird. Nicht selten schreiben die Schenkenden dem Kind noch einen Weihnachtsbrief“, berichtet Ulrich Kleina, Vorsitzender der Tafel Krefeld e.V. 2022 wurden etwa 700 Kinderwünsche gesammelt. „Die Kooperationspartner haben sich bereit erklärt, die Wunschsterne, die vor dem 2. Dezember nicht vergeben sind, selbst zu erfüllen. So ist sichergestellt, dass kein Kind leer ausgeht“, erklärt Ulrich Kleina. Die Geschenke werden zwei Wochen vor Weihnachten an die jeweiligen Familien ausgehändigt.