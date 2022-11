Adventswochenende Freitag bis Sonntag Drei Tage Weihnachtsmarkt auf dem Neptun-Gelände

Es gibt rund 30 Verkaufsständen mit Kunsthandwerk, Feinkostartikeln, Geschenken und ausgefallenen Produkten für Hunde (Hunde sind diesmal auf dem Gelände erlaubt) sowie ein reiches Gastro-Angebot. In einem Pavillon können Kinder unter Anleitung malen und basteln. Im überdachten Gastro-Bereich ist eine Bühne mit einem Live-Programm, das überwiegend von Fischelnern gestaltet wird. So treten ein 18-jähriger Saxophonspieler auf, zwei 14-jährige Mädchen mit E-Piano und Klarinette, die Musik-AG der Freiherr-vom-Stein-Schule, das Rock- & Poporchester Fischeln, Volkmar & The Young Generation, ein Gitarrist sowie zwei singende Schwestern mit wunderschönen Stimmen.