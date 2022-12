Clowns und Akrobaten begeistern Publikum Manege frei für den Krefelder Weihnachtscircus

Der Krefelder Weihnachtscircus gastiert bis zum 8. Januar in der Seidenstadt. Eröffnet wird die Show mit der Premiere am Donnerstag, 22. Dezember, um 15 Uhr. Eine zweite Show findet an diesem Tag um 19.30 Uhr statt. Danach wird es täglich zwei Shows geben, die ebenfalls um 15 Uhr und um 19.30 Uhr zu sehen sind. Am Samstag, 24. Dezember, findet lediglich eine Show um 14 Uhr statt. Die beiden letzten Vorstellungen finden statt am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr und um 15 Uhr.