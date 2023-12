Fünf Tipps für Krefeld Zu Weihnachten spenden statt schenken

Wer kennt es nicht: Die Wunschzettel der Kinder sind voll, doch wenn es um Geschenke für die Erwachsenen geht, fällt einem nichts Sinnvolles ein. „Wir haben doch alles“ ist dann der Satz, der häufig fällt. In diesem Moment sollte man daran denken, dass es andere gibt, die nicht alles haben – und dass das eine Chance ist, jemandem zu helfen. Denn in Krefeld gibt es zahlreiche Organisationen, die sich für andere einsetzen und auf Spenden angewiesen sind. Wer also dieses Weihnachten eine Spende im Namen eines seiner Liebsten tätigen möchte, für den haben wir ein paar Ideen zusammengestellt. Selbstverständlich gibt es noch viel mehr unterstützenswerte Initiativen in Krefeld.



Für schwerkranke Kinder Das stups Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld e. V. hilft Familien mit schwer erkrankten Kindern. Im Rahmen der Hospizpflege werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufgenommen, die an einer lebensverkürzenden und unheilbaren Erkrankung leiden. „Unser Ziel ist es, die Lebenssituation schwer kranker Kinder und ihrer Familien zu verbessern und ihnen in ihrer Belastung eine Stütze zu sein. Wir wollen Unterstützung bieten, damit betroffene Familien Kraft schöpfen können und Zeit zum Atemholen finden, um den stets herausfordernden Alltag mit ihrem besonderen Kind zu bewältigen.“ Damit dies gelingen kann, benötigt der Verein die Unterstützung von Spendern.