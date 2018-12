Krefeld : Ein Pfarrer erklärt: Wie wir gerettet sind

„Wo hat sich etwas zum Guten gewendet? Seltsamerweise schauen wir da meistens auf die andern: Die müssen sich bessern, mit den Bösen muss Schluss gemacht werden.“: Pfarrer Volker Hendricks. Foto: C.SCH

Krefeld Wieso ist die Welt mit Jesu Geburt gerettet? Eigentlich geht doch alles weiter wie gehabt? Pfarrer Volker Hendricks antwortet.

(vo) Oft gehört: An Weihnachten wurde in Bethlehem der Heiland geboren, der Retter der Welt. „Der Heiland ist geboren/ Freu dich, du Christenheit!/ Sonst wärn wir all verloren/ In alle Ewigkeit!“, heißt es in einem Weihnachtslied. Aber wieso ist die Welt mit Jesu Geburt gerettet? Wieso bin ich gerettet? Eigentlich geht doch alles weiter wie gehabt, wo kann man diese Rettung sehen, spüren, glauben? Wir stellten Volker Hendricks, Vorsitzender des evangelischen Gemeindeverbands Krefeld und Pfarrer an der Pauluskirche, diese Fragen und dokumentieren hier im Folgenden seine Antwort.

„Wir denken immer: „Rettung!? Da müssen wir doch sehen, wie sich alles zum Guten verändert!“ Tatsächlich finden wir in der Bibel ganz konkrete Vorstellungen, was sich verändern wird, wenn Gott seinen Retter schickt.

Seltsamerweise schauen wir da meistens auf die andern: Die müssen sich bessern, mit den Bösen muss Schluss gemacht werden.

Sind wir so sicher, dass wir immer auf der richtigen Seite stehen? Ich nicht. Leider. Dabei ebnet Gott nicht die Unterschiede ein zwischen denen, die sich (meistens) bemühen, gerecht und anständig zu leben, und denen, denen es in brutalem Egoismus egal ist, wenn sie über Leichen gehen.

Aber Gott schaut tiefer. Was bei den einen zu schrecklichen Auswüchsen führt, ist bei uns „normal Anständigen“ leider auch vorhanden. Die Wurzel ist im Tiefsten dieselbe: Trennung von Gott, eigene Wege, wie Münchhausen sich und die Welt am eigenen Schopf aus allerhand Sümpfen ziehen. Es scheint nicht zu klappen. Und ohne Gott gehen wir am echten und wahren Leben schlicht vorbei. Ob wir es wissen und wahrhaben wollen oder nicht. Gott nennt das: Verlorenheit. Oder: Sünde. Wenn Gott mal so richtig auf den Tisch hauen würde, dann hätten wir wahrscheinlich auch nichts dabei zu lachen. Das wäre das „Jüngste Gericht“.

Er will aber keinen aufgeben, auf keinen verzichten. Also verzichtet er heute auf dieses Gericht und startet stattdessen eine Rettungsaktion – Ziel: neue, lebendige Beziehung zu allen Menschen, egal wie tief verloren die sind. Dazu setzt er auf eine einzige Methode: Liebe. Deshalb als Kind im Stall, deshalb der Wanderprediger, der das predigt und lebt und dafür dann schließlich ans Kreuz geht und von den Toten auferweckt wird – mit ihm ist es wahres, echtes Leben, das kann auch der Tod nicht kaputtmachen. Das ist Rettung, ja.

„Euch ist heute der Heiland geboren“. Denn mit ihm ist Gott selbst da. Ist das nicht das Beste überhaupt? Dass Gott selber da ist, damit ist doch eigentlich schon das Wichtigste und Beste geschehen! Ich erinnere mich, wie es war, als unser ältester Sohn zum Studium weg war – und kam dann zum ersten Mal wieder heim; da wurde er sehr erwartet und die Freude, dass er kam, war wirklich groß. Da brauchte er keine großen Geschenke mitzubringen – er selbst, das war das Entscheidende. Das ist ein kleines Beispiel wie es mit uns und Gott steht.

Endlich kam unser großer, herrlicher Gott zur Welt – das ist doch die Hauptsache. Nicht: „Was bringst Du mit?“ sondern: Wie gut, dass Du da bist! Von Weihnachten im Jahr Eins an hat die Welt einen anderen Glanz, weil Gott darin ist – in einer ganz neuen Weise. Ganz nah, ganz menschlich, voller Liebe. Er kam nicht zum Gericht, nicht zum Verurteilen, sondern zum Heilen und Trösten und Lieben.

Aber es ist sehr wohl wahr: Die Verheißungen der Bibel sind noch um ein Vielfaches größer als das, was sich bisher erfüllt hat, indem Jesus kam. Wir haben gemeinsam mit Israel die Hoffnung, dass Gott diese Welt in ein Reich des Friedens verwandeln wird. Das tragen wir jetzt erst in uns.

Aber Gott hält sein Wort. Wie und wo wissen wir nicht. Aber warum sonst hätte Gott sich auf den Weg in diese Welt machen sollen, wenn er sie dann schließlich doch zum Teufel gehen lassen wollte? Nein, er will sie retten! Dass er sich mit Haut und Fleisch und Knochen, ohne die Rückversicherung, dass er im schlimmsten Moment einfach wieder hochgebeamt würde, in diese Krippe legt und dann konsequent zum Kreuz geht, das ist die Gottesbürgschaft dafür, dass diese Welt statt zum Teufel doch zum Himmel geht – vielleicht durch die Hölle hindurch, ja für viele Tausende und Millionen ist es so, genau so, wie es Gott in Jesus am eigenen Leib erlitten hat.

Aber: Es geht zum Himmel; besser: Der Himmel kommt zur Erde, und damit wird diese Erde geheiligt und nie mehr preisgegeben. Alles militärische Zeug, das jetzt noch zur Unterdrückung missbraucht wird in so vielen Ländern, wird dann vernichtet. Die Menschen werden entwaffnet und zum Leben befreit ohne Angst und Gewalt und Gegengewalt. Davon sind wir noch weit entfernt.