Einkaufsstadt Krefeld : Weihnachten ist Zeit für Luxus

Adventsshoppen in Krefeld: Am Samstag, 14. Dezember, schließen die meisten Geschäfte um18 Uhr, einige erst um 19 Uhr. Am Sonntag, 15. Dezember, sind die Läden in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt: Auch rund um die Dionysiuskirche gibt es von 11 bis 21 Uhr am Samstag und bis 20 Uhr am Sonntag Gelegenheit, Geschenke zu kaufen, und außerdem Programm. Samstag um 16 und 17.30 Uhr gibt das Puppentheater Senfkörnchen Vorstellungen. Um 15.30 Uhr beginnt Sonntag ein Adventskonzert in St. Dionysius.