Kommunalwahlkampf in Krefeld : Wegen Zielke: Jensen wirft SPD Mangel an Anstand vor

Gratulation in Coronazeiten: OB-Kandidatin Kerstin Jensen und Parteivorsitzender Marc Blondin auf der CDU-Kreisvertreterversammlung im Stadtwaldhaus. Foto: CDU

Krefeld Der Nominierungsparteitag der CDU für Oberbürgermeisterkandidatin Kerstin Jensen war überschattet von einem Machtkampf um Ratsherr Walter Fasbender. Jensen warf Oberbürgermeister Meyer vor, Zielke erst für sein Krisenmanagement benutzt und ihr dann den Stuhl vor die Tür gesetzt zu haben.

Mit heftig Angriffen auf die SPD und Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) wegen der Abwahl von Stadtdirektorin Beate Zielke (CDU) hat die Oberbürgermeisterkandidatin der CDU, Kerstin Jensen, beim Kreisparteitag der CDU die heiße Phase des Wahlkampfs eröffnet. Die CDU Krefeld hat Jensen am Freitagabend auf ihrer Kreisvertreterversammlung als Kandidatin offiziell für das Amt der Oberbürgermeisterin nominiert. Die Juristin erhielt 65 Stimmen. Sechs Delegierte waren gegen sie, zwei enthielten sich. „Das ist ein Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin. 91,5 Prozent der Stimmen, das ist ein sehr guter Wert“, sagt die 52-Jährige.

Jensen rückte das Thema Zielke auch dramaturgisch in den Mittelpunkt ihrer Nominierungsrede. Hintergrund: Zielke war bei der jüngsten Ratssitzung mit einer rot-rot-grünen Mehrheit nicht mehr als Stadtdirektorin wiedergewählt worden. Jensen warf nun Oberbürgermeister Frank Meyer Mangel an Anstand vor. Er habe sich einerseits wochenlang mit Beate Zielke täglich in Corona-Pressekonferenzen als Krisenmanager präsentiert und es dann zugelassen, dass seine SPD sie nicht wiedergewählt habe: „Ich hätte am Ende niemanden zum Dank den Stuhl vor die Tür gestellt; ich hätte niemanden in der Sicherheit gewogen, dass ich Absprachen einhalte und es dann doch nicht tue,“ sagte Jensen; so gehe man „nicht mit Menschen um, die oft genug für einen die Kastanien aus dem Feuer geholt haben“.

Jensen schloss diese Passage mit den Worten: „Menschen wie Beate Zielke gibt man keinen Fußtritt, sondern einen Blumenstrauß, und genau das werde ich jetzt tun“ – an dieser Stelle überreichte Jensen unter frenetischem Applaus Blumen an Zielke.

Der Parteitag war überschattet von einem Machtkampf um die Nominierung des sicherheitspolitischen Sprechers der CDU im Rat, Walter Fassbender. Der Ortsverband des Wahlbezirks 17 (Inrath/Kempener Feld) hatte nicht Fasbender, sondern den deutlich jüngeren Maximilian Becker nominiert. Doch als dieser aufgerufen wurde, schlug CDU-Ratsherr Jürgen Wettingfeld Fassbender als Gegenkandidaten vor. „Walter Fassbender hat sich als Aushängeschild für Ordnung und Sicherheit in der Stadt etabliert. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist, sondern wie gut“, begründete Wettingfeld seinen Antrag.

Offenbar hat Fasbender den Rückhalt an der Basis verloren. „Die Arbeit von Walter Fassbender in der Vergangenheit war grandios. Aber was er sich in den letzten Jahren erlaubt hat, geht nicht. Er hat Gespräche verweigert und Informationen nicht weitergegeben. Darum bitte ich im Sinne des Wahlbezirks, Maximilian Becker zu unterstützen“, sagte der Vize-Vorsitzende des Nordbezirks, Gerd Göbels. Und auch Peter Vermeulen, Kandidat für Moritzplatz/Kliedbruch, schlug in diese Kerbe. „Es gibt einen Disput im Nordbezirk. Walter Fassbender ist fleißig und hat gute Arbeit geleistet. Aber er hat nicht mehr im Bezirk gearbeitet. Wir wollen keine Konfrontation, sondern Geschlossenheit“, sagte er.

Am Ende aber entschieden die Delegierten mit 38:31 Stimmen für Fasbender. Becker sagte kurz vor Verkündigung des Ergebnisses sichtlich angefasst: „Es war zu erwarten. Es ist nicht das erste Manöver dieser Art. Es hätte eigentlich im Vorfeld genug Zeit für eine Lösung gegeben.“ Am Ende wurde er auf Position zehn der Reserveliste gewählt, was die Partei als „salomonisch“ feierte.

Die CDU will auch damit punkten, dass erstmals eine Frau in das Amt des Oberbürgermeisters bringt. „Wir hatten die erste Bundesvorsitzende, die erste Bundeskanzlerin und wollen jetzt auch die erste Oberbürgermeisterin in Krefeld stellen“, sagte Parteichef Marc Blondin in seiner Rede, „Krefeld kann nicht nur Krawatte, sondern auch Seidentuch.“