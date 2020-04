Corona und Hochzeit : Corona-Krise – Hochzeit verschoben

Krefeld Der Wunschtermin sollte der 9. Mai sein. Die Location, die Kirche, DJ und Fotograf, sogar die Kirchensängerin hatten schon zugesagt. Die Einladungen wurden im Herbst 2019 verschickt. Jetzt ist die Trauung auf den Oktober verschoben.

Dass der Tag, der eigentlich der schönste des ganzen Lebens werden soll, gleich zweimal verschoben werden muss, diese Erfahrung haben sich Nadine und Thomas Knauf nun wirklich nicht gewünscht. „Am Anfang war ich richtig traurig“, berichtet die Braut. Sie und ihr Mann sind bereits seit Herbst 2017 standesamtlich verheiratet und wollten eigentlich im darauf folgenden Frühjahr kirchlich heiraten. Während die standesamtliche Trauung in der Geburtsstadt des Bräutigams, in Stolberg, stattgefunden hatte, hatte sich Nadine Knauf gewünscht, in Krefeld kirchlich getraut zu werden.

Die Planung einer solch großen Hochzeit erfordert eine Menge Zeit und Know how; Nadine Knauf wurde auf der Suche nach kompetenter Unterstützung auf Instagram fündig. Stefanie Kox, Hochzeitsplanerin und Inhaberin der Brautboutique Maleika in Krefeld an der Königstraße, sollte zum Beispiel die Dekoration am Tag selbst in der Kirche und dem Veranstaltungsort Haus Kleinlosen übernehmen. „So muss ich mich dann um nichts kümmern“, erläutert die angestellte Unternehmensberaterin. Somit konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen.