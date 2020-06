Schützenfest Bockum : Schützenumzug in Bockum erst wieder im Jahr 2022

Krefeld Corona hat auch den Bockumer Schützen ihre Pläne verhagelt. Lange hatten sie überlegt, was im Zuge der Corona-Maßnahmen zu tun sei. Jetzt fiel die Entscheidung: Der gesamte Festzyklus wird um ein Jahr verschoben.

(vo) Im Gespräch war es schon eine ganze Weile, jetzt ist die Entscheidung sehr zum Bedauern der Schützen gefallen: Die für den 11. bis 13. Juni bis in alle Details vorbereiteten Veranstaltungen zum Königs-Vogelschießen des Bockumer Schützenvereins werden wegen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Überlegung, das Vogelschießen noch in diesem Jahr durchzuführen, wurde verworfen, „weil die erheblichen Beschränkungen für Veranstaltungen noch bis in den Herbst und Winter andauern werden“, erklärte Karl Müller als Sprecher der Bockumer Schützen. Der Vorstand hat nun beschlossen, den Empfehlungen des Schützenbundes zu folgen und die Feste im Drei-Jahres-Zyklus (Vogelschießen, Schützenfest, „Bockum verwöhnt“) um jeweils ein Jahr zu verschieben. Dies sei nicht einfach gewesen, weil sich in jedem Jahreskalender Feiertage und Schulferien verschieben. Nun haben die Schützen folgende Termine festgelegt: