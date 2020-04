Infizierten-Zahlen in Krefeld unauffällig : Verkaufsoffener Sonntag für Anfang Mai wegen Corona abgesagt

Krefeld „Gesundheitsschutz geht vor. Wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber Kunden und Mitarbeitern“, so Christoph Borgmann von der Werbegemeinschaft.

Beim Einzelhandel und in der Verwaltung herrschten bis zum frühen Abend Verwirrung: Findet der seit Monaten für den 3. Mai geplante verkaufsoffene Sonntag in Krefeld trotz der Corona-Krise statt – oder nicht? „Ich kann diese Frage heute nicht abschließend beantworten“, erklärte Oberbürgermeister Frank Meyer noch am Mittwochmittag auf Anfrage der Rheinischen Post. Im Anschluss glühten die Drähte zwischen OB-Büro und Einzelhandel. Am Abend gab es ein gemeinsames Ergebnis: „Der verkaufsoffene Sonntag wird abgesagt“, so Christoph Borgmann, Sprecher der Werbegemeinschaft. „Der Gesundheitsschutz geht vor. Wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Kunden und unseren Mitarbeitern.“ Borgmann geht davon aus, dass „einvernehmlich Ersatztermine im Herbst“ gefunden werden. Das habe OB Frank Meyer den Händlern zugesagt.

Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer beschäftigte sich mit der Absage des verkaufsoffenen Sonntags am 3. Mai. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Schon vor dem Anruf aus der Verwaltung war Borgmann mit seinen Vorstandskollegen in ständigem Austausch gewesen, ob eine solche Veranstaltung in der aktuellen Situation überhaupt sinnvoll sei. „Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob so ein zusätzlicher Einkauftag auf das Verhalten der Bürger entzerrend wirkt oder an so einem speziellen Termin die Menschen verstärkt in die Innenstadt strömen.“

Anders als in Krefeld traf die Verwaltung in Köln bereits vor Tagen eine klare Entscheidung: Wegen der Corona-Pandemie sagte die Stadt verkaufsoffene Sonntage für das Wochenende ab. Kritiker befürchteten, dass zu viele Leute kommen könnten und die Abstandsregeln dann nicht eingehalten werden. Während Krefelds Stadtspitze einerseits über das Sonntags-Shoppen Anfang Mai noch grübelte, fasste sie für Juni bereits einen Beschluss: Offiziell abgesagt wurde jetzt das jährliche Kulturfestival „Kultur findet Stadt“ in der City, das für 5. und 6. Juni geplant war. Zum weiteren Umgang mit Veranstaltungen und Gottesdiensten soll es zeitnah ebenfalls eine landesweite Abstimmung geben.

Die neuen Regeln zur Öffnung des Einzelhandels in der Corona-Krise stoßen in Krefeld offenbar auf breite Akzeptanz. So gab es am Dienstag bei 62 Überprüfungen von Geschäften durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) keine Beanstandungen. „Nun warten wir mit einer gewissen Anspannung, wie sich die jüngsten Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirken“, sagt Meyer. Ab dem kommenden Montag, 27. April, ist das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr landesweit verpflichtend.

Im Moment zeigt die Entwicklung der Infizierten-Zahlen in Krefeld keine Auffälligkeiten. Die Zahl der Abstriche stieg auf 3850 Proben. Bei 426 insgesamt positiv getesteten Personen gelten derzeit 117 Menschen als akut mit Corona infiziert, 295 sind bereits genesen. Da es keine weiteren Todesfälle gab, bleibt es bei 14 Verstorbenen im Zusammenhang mit der Epidemie. Aktuell befinden sich noch 26 Krefelder in stationärer Behandlung, drei liegen auf einer Intensivstation und werden beatmet. 1488 Personen sind in häuslicher Quarantäne.

Gespannt schauen die Verantwortlichen der Stadt auf die Wiedereröffnung der Schulen für die Abschlussjahrgänge. Bis zu 5500 Schüler werden in den Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Berufskollegs erwartet. Neben den Abstandsregelungen gelten dann auch besondere Hygienevorschriften. So werden Türklinken und Handläufe regelmäßig gesondert gereinigt. „Die Reinigungstrupps sind auch während der Schließzeiten weiter durch die Schulen gegangen und haben den Standard aufrechterhalten. Man muss jetzt dennoch aufpassen, dass es nicht zu einer Überdesinfizierung kommt. Wasser und Seife reichen völlig aus, um das Virus abzutöten. Desinfektionsmittel gehört nicht in Kinderhände, weil es den natürlichen Schutzmantel der Haut angreift und aufgrund des hohen Alkoholgehalts eine Brandlast in den Schulen darstellt“, erklärt Stadtdirektorin Beate Zielke.