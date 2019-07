Wirtschaft : Wechsel im Rheinhafen: Carnol neuer Geschäftsführer

Krefeld Der Krefelder Rheinhafen hat einen neuen Geschäftsführer: Christoph Carnol tritt die Nachfolge von Sascha Odermatt an und leitet den Hafen zukünftig gemeinsam mit Elisabeth Lehnen. Oberbürgermeister Frank Meyer begrüßte ihn an seinem ersten Arbeitstag im Hafen.

Christoph Carnol (52) studierte Ökonomie mit dem Schwerpunkt Marketing in Brüssel. Neben weiteren fachlichen Weiterbildungen absolvierte er berufsbegleitend den Master of Business Administration mit den Schwerpunkten Leadership und nachhaltige Unternehmensführung sowie einen Master in erneuerbaren Energien. Seine berufliche Tätigkeit begann er im Logistikmanagement für die Automobilindustrie. Er war bei verschiedenen Logistikunternehmen und Automobilzulieferern tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten bestand im Aufbau und der Steuerung internationaler und intermodaler Transportnetzwerke für die Automobil– und Metallindustrie sowie in der Produktion von Interieur- und Exterieurkomponenten für die Automobilindustrie. Christoph Carnol ist verheiratet und hat drei Kinder.