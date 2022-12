Russische Angriffe zerstören Infrastruktur Wasserwerk aus Krefeld in der Ukraine angekommen

Water4Ukraine ist ein Gemeinschaftsprojekt von Energieversorgern, Netzbetreibern und Unternehmen, unterstützt vom Wirtschaftsministerium NRW. Ziel: die Versorgung der Menschen mit Wasser in der Ukraine sicherzustellen. Initiator der Hilfsaktion ist Civitas Connect e.V. in Münster, koordiniert werden die Hilfslieferungen von Wuppertal aus. In der Ukraine sorgen die Wasserwerke in Lemberg/Lviv für die Verteilung der Hilfe. Insgesamt sind bisher Sachspenden und Fahrzeuge im Anschaffungswert von über einer Million Euro in die Ukraine gebracht worden.