Denkmalstreit landet vor Gericht Was Outokumpu im Industriepark Krefeld plant

Die seit Jahren brach liegenden, riesigen Flächen und Hallen der früheren Thyssen Krupp Nirosta (heute Outokumpu) und der Deutschen Edelstahlwerke im Krefelder Industriepark entlang der Oberschlesien- und der Gladbacher Straße einer Nutzung zuzuführen, darin besteht für die Stadt Krefeld eine große Chance. Der Wirtschaftsstandort würde gestärkt. Hoffnungen ruhen auch auf der Essener Thelen-Gruppe. Sie habe ihr Portfolio um Teile des Krefelder Industrieparks erweitert. Der finnische Stahlkonzern Outokumpu habe rund 45 Hektar seines Firmenareals in Krefeld an die Thelen-Gruppe abgegeben. Das teilte die neue Eigentümerin aus dem Ruhrgebiet vor zwei Jahren im Dezember mit. Seitdem lässt die Thelen-Gruppe die Krefelder Öffentlichkeit im Unklaren darüber, was auf dem Areal geschehen soll.