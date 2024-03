Zum Tode des amerikanischen Künstlers Was von Richard Serra in Krefeld bleibt

Mit dem „T“ haben sich anfangs viele in der Seidenstadt schwer getan. Als 1994 plötzlich die zweiteilige Skulptur aus Cortenstahl in einer Ecke des Kaiser-Wilhelm-Museums stand, höhnten viele: „Was soll der Bauträger? Wieso ist das Kunst“. „Big T-Corner Prop“ heißt das Werk des New Yorker Künstlers Richard Serra, das als Dauerleihgabe der Sparkassen Kulturstiftung in die Kunstmuseen kam: zwei 240 mal 25 mal 25 Zentimeter große Stahlbalken, der eine aufrecht, der andere quer darüber gelegt. Dass es ein Balance-Akt ist, weil die Konstruktion leicht nach hinten kippt, das nahm man nach dem Schimpfen wahr. Und mancher machte sich vor diesem Werk Gedanken über Masse, Gewicht und labiles Gleichgewicht.