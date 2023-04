Tarifstreit Was Leute in Krefeld im Öffentlichen Dienst verdienen

Verdienen Mitarbeiter wirklich so wenig, wie Verdi seit Beginn des Tarifstreites behauptet? Der „Spiegel“ hat diese Position unter der Überschrift „Öffentlicher Dienst: Warum die Gehälter besser als gedacht sind“ mit einer Reihe von Zahlen infrage gestellt. „Im Jahr 2018 verdienten Vollzeitbeschäftigte bei öffentlichen Arbeitgebern im Mittel 46.092 Euro, das sind 3841 Euro pro Monat. Alle anderen Vollzeitbeschäftigten in Deutschland erhielten im Mittel 40.872 Euro, also lediglich 3406 Euro pro Monat“, heißt es in dem Bericht – die Beamten sind bei dieser Rechnung außen vor geblieben. Die zweite Zahl betrifft die Gehaltssteigerungen: Seit 2015 sind demnach im Öffentlichen Dienst die tariflichen Brutto-Stundenverdienste inklusive Sonderzahlungen um 17,4 Prozent gestiegen – stärker als in der Gesamtwirtschaft, heißt es. In der Metall- und Elektroindustrie oder der Finanzbranche seien die Steigerungen mit 14,9 und 12,5 Prozent deutlich dahinter zurückgeblieben. Wir wollten wissen: Was verdienen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst in Krefeld?