Schulschließung : Was Lehrer Abiturienten raten

Was Lehrer Abiturienten raten

Krefeld Die Schulleiter haben sich zu einer Konferenz getroffen, um über die Modalitäten des Abiturs in Coronazeiten zu beraten. Moltke-Direktor Udo Rademacher sucht nach Wegen, dass der Abigag doch noch stattfinden kann.

Die gute Nachricht zuerst: Nach derzeitigem Stand sollen Schüler ihre Abiturprüfungen ganz normal ablegen können, obwohl der Schulbetrieb bis zum 19. April in ganz Nordrhein-Westfalen eingestellt ist. „Sie haben jetzt halt ein paar Schulstunden weniger“, sagt Udo Rademacher, Schulleiter des Gymnasiums am Moltkeplatz. 45 Abiturienten mussten vorzeitig von ihrer Schule Abschied nehmen und kommen nun nur noch zu den Prüfungen in ihre alte Schule zurück. Lernen müssten sie aber dennoch – digital – und nicht nur den Stoff für ihre Abschlussprüfungen.