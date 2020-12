Was Krefelder sich und anderen für 2021 wünschen : Wünsche für 2021: „Bleibt lieb zueinander“

Foto: Christine van Delden 11 Bilder Das wünschen sich die Krefelder für das neue Jahr

Von herzzerreißenden Erfahrungen einer Großmutter über den Wunsch nach mehr Wertschätzung einer Mitarbeiterin im Einzelhandel bis zum harten Verlust der Arbeitsstelle: Wir fragten Menschen, was sie im Corona-Jahr erlebten und was sie sich für 2021 wünschen.

Christine van Delden, Großmutter: „Was ich mir für das nächste Jahr wünsche? Über eine Antwort muss ich nicht lange nachdenken: Ich wünsche mir wieder einen unbeschwerten und corona-unbelasteten Umgang mit meinen Enkelkindern! Wer eigene Kinder oder Enkelkinder hat, weiß, wie rasend schnell die Entwicklung voranschreitet. Dank der modernen Technik – die sogar der Eineinhalbjährigen bereits geläufig ist – besteht zwar die Möglichkeit, sich per Videochat zu hören und zu sehen. Aber in Wahrheit sind die digital übermittelten „Luftküsschen“ herzzerreißend. Ich träume davon, die Kinder bald wieder fest in meine Arme schließen zu können.“

Jasmin Mayer, Stationsleitung Lebensluft, Helios Klinikum Krefeld: „Fürs neue Jahr wünsche ich mir eine weiterhin so tolle Zusammenarbeit hier im Team und im ganzen Klinikum und dass unsere Patienten schnell wieder zu ihren Familien können. Persönlich wünsche ich mir, dass meine Freunde und meine Familie gesund bleiben.“

Michaela Kellers, Einzelhandelskauffrau bei Edeka Kempken: „Ich würde mir für 2021 von unseren Kunden wünschen, dass unsere Arbeit mehr Wertschätzung erhält. Ein freundliches Hallo und ein nettes Lächeln tut niemandem weh. Wir geben jeden Tag alles, um unsere Kunden in dieser harten Zeit zufrieden zu stellen und haben dafür auch ein wenig Anerkennung verdient.“

Christine Grünhoff, Pfarrerin:

„Für das Jahr 2021 wünsche ich uns, dass wir einander wieder ohne Sorge nahekommen, uns die Hand reichen und in den Arm nehmen können. Allen, die ihren Mitmenschen zur Seite stehen, wünsche ich Kraft, Kreativität und Ausdauer. Unserer so vielfältig bedrohten Welt wünsche ich Gottes Segen!“

Sonja Löhmann und Katja Werner, Erzieherinnen: „Vermutlich wünschen sich fast alle Menschen Gesundheit und ein wenig Sorglosigkeit für 2021. Wir tun das. Beruflich wünschen wir uns offene Kitas, voll mit fröhlichen Kinderstimmen, tollen Kinderkarneval, ein Osterfrühstück mit allen Familien, einen Martinsumzug, bei dem die Kinder stolz ihre Laternen zeigen, einen Nikolaus, der sich den Kindern nähern darf, keine Sorgen um erkrankte Kolleginnen und Kollegen und weniger Selbstzweifel, in solch komischen Zeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Dorothé Straßburger, Grafikdesignerin: „Für mich endet das Jahr mit coronabedingter Kündigung und mit sehr bedrückender Existenzangst. Für das nächste Jahr wünsche ich mir von Herzen, als Grafikdesignerin wieder Arbeit zu finden. Als Alleinstehende wünsche ich mir, bald wieder Freunde und meine Mutter umarmen zu dürfen, etwas, was mir extrem fehlt. Mögen alle meine Lieben gesund bleiben und endlich Licht am Ende des Tunnels auftauchen. Machen wir alle das Beste aus dieser Zeit, seien wir füreinander da und geben wir gegenseitig aufmerksam auf uns acht.“

Björna Althoff, „Fridays for future“-Aktivistin und Ratsfrau für die Grünen: „Ich wünsche mir, dass im neuen Jahr etwas anderes ansteckend wird: Der Glaube daran, etwas im Kleinen wie im Großen verändern zu können. Dass hieraus politisches Handeln wächst und Bürger*innen motiviert, beizutragen. Diese Veränderung brauchen wir, um soziale und ökologische Krisen zu managen, Bewegern Kraft zu geben und vielen Menschen neuen Optimismus zu schenken. Ich wünsche uns, dass wir 2021 mit Freunden viele wertvolle Stunden in Gastros nachholen können und genau dort Veränderung und Optimismus zum Pulsieren gebracht werden.“

Anja Hüben, Kultur-Managerin: „Wenn ich mir das bunte, kreative Treiben der kulturellen Szene in Krefeld anschaue, so bin ich hoffnungsvoll, dass 2021 ebenso viele wunderbare und neuartige Aktionen hervor bringt. So war Joachim Watzlawiks „Mittendrin statt draußen vor“ eine großartige Idee, wo Gastronomie und Musiker sich gegenseitig unterstützt haben. Auch Aidara Seck und ich haben mit unserer Kultur-und Musikinitiative „Haware“ - was ja „eine schöne Zeit miteinander verbringen“ heißt - so schöne Momente in Altenheimen und anderen sozialen Einrichtungen durch Corona erlebt, dass wir diesen Weg weitergehen wollen. Aber eigentlich hoffen wir, dass der ganze Spuk bald vorbei ist, und wir wieder gemeinsam singen, trommeln, lachen und tanzen können. Bleibt fröhlich und lieb zueinander.“

Hannah Broszat, Mutter von zwei Kindern aus Uerdingen: „Ich finde, die Krise hat zwei Seiten. In 2020 habe ich vieles neu erlebt, was mich zum Teil vor große Herausforderungen gestellt hat, wie das Homeschooling. Ich konnte meine Eltern nicht besuchen, die ich nur einmal im ganzen Jahr gesehen habe, und unser Urlaub ist ausgefallen. Das war alles sehr schade. Auf der anderen Seite haben die Kinder und ich viele Dinge neu schätzen gelernt. Ich bin mit meinen Freunden näher zusammengerückt, und wir hatten einen sehr schönen Sommer. Besonders meine Tochter hat sich über den Schulbeginn sehr gefreut. Sie weiß es nach den Erfahrungen mit dem selbstständigen Lernen viel mehr zu schätzen, von Lehrern unterrichtet zu werden. Vieles hat eine andere Wertigkeit bekommen, was ich sehr gut finde. Ich wünsche mir deshalb fürs neue Jahr, dass uns dieser Blick nicht verloren geht. Dass wir das, was wir hoffentlich in 2021 wieder machen können, mehr schätzen. Ich hoffe auf eine Rückkehr zum normalen Sozialleben und auf ein Ende meiner Homeoffice-Zeit. Die Gespräche mit den Kollegen fehlen mir.“