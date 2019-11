Pläne für Uerdingen : Was in Uerdingen anders werden soll

Was in Uerdingen anders werden soll

Uerdingen aus der Luft betrachtet: Der historische Ortskern rund um den Marktplatz und die Lage am Rhein machen das Rheinstädtchen zu einem ungeschliffenen Diamanten. Wie er geschliffen und zum Strahlen gebracht werden soll, wurde jetzt bei einer Veranstaltung mit den Quartiersmanagern deutlich. Foto: Jürgen Brefort

Krefeld Neue Fassaden, mehr Aktionen: Bei der Vorstellung des Integrierten Handlungskonzepts für Uerdingen wurde aufgezeigt, wie privates Engagement mit Geld gefördert wird. In sechs Jahren soll Uerdingen anders aussehen.

Noch ist der Stadtumbau Uerdingen für viele Bürger ein Begriff, mit dem sie wenig Konkretes verbinden. Das wollen die Verantwortlichen ändern. Ein Schritt sollte eine Veranstaltung im Büro der Quartiersmanager in einem der Herbertzhäuser sein. Die Veranstaltung erfreute sich überraschend großen Zulaufs. Mehr als 30 Bürger waren gekommen, um die knapp zweistündige Präsentation nebst Fragerunde zu verfolgen. In dem etwas verwinkelten Raum bedeutete das, dass längst nicht jeder Interessent einen Sitzplatz ergatterten und mancher die Leinwand für den Beamer kaum einsehen konnte. Das aber tat dem Interesse keinen Abbruch. Eifrig wurden Fragen gestellt. In diesen trat vor allem zutage, dass viele der Bürger sich für das Großprojekt, das bis 2025 abgeschlossen sein, soll eine bessere Kommunikation wünschen.