Kunstführungen sind gefragt Mit Tablet und Bonbons - als Guide in den Kunstmuseen

Bevor Thomas Müller die Tür im ersten Obergeschoss des Kaiser-Wilhelm-Museums öffnet, stellt er eine Frage: „Kennen Sie Namen von Krefelder Expressionisten?“ Und dann steht die Gruppe auch schon mitten drin im Expressionismus aus Krefeld: Campendock, Nauen, Macke. Müller kann zu allen eine Menge erzählen, denn er ist Guide an den Krefelder Kunstmuseen. Seit einem Jahr führt er Besuchergruppen durch die Ausstellungen in den drei Häusern. Alle dürfen ihn alles fragen, er will keine Antwort schuldig bleiben. Aber die Frage, mit der er eröffnet, ist ihm Herzensangelegenheit. Am Ende der Führung durch die Sammlung wird er sie noch einmal stellen: „Es ist mir wichtig, dass bei den Leuten etwas hängen bleibt“, sagt er.