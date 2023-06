Theater Krefeld und Mönchengladbach Das Theater ist bis 2030 finanziell abgesichert

Das Theater bekommt für die Jahre 2025 bis 2030 mehr Geld. Die Trägerstädte Krefeld und Mönchengladbach werden jährlich 2,8 Millionen Euro mehr zahlen. Für Krefeld bedeutet das 17,9 Millionen, für Gladbach 18,58 Millionen. So ist es im Vertrag „Theater mit Zukunft IV“ festgeschrieben, den die beiden Oberbürgermeister Frank Meyer und Felix Heinrichs sowie die Theatergeschäftsführer Intendant Michael Grosse und Frank Baumann am Mittwoch im Historischen Ratssaal in Krefeld präsentierten.