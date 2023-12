Kunstmuseen Krefeld Zwei Bars ziehen in das Kaiser-Wilhelm-Museum ein

Die Bar haben Museumsdirektorin Katia Baudin und ihr Team an der Düsseldorfer Kunstakademie entdeckt. Liora Epstein, 1991 in Litauen geboren, hat sie dort als Abschlussarbeit erschaffen. Am 24. Mai wird die Bar im Kaiser-Wilhelm-Museum eröffnet. Und sie ist nicht die einzige. Schon 40 Jahre früher ist ebenfalls beim Rundgang an der Kunstakademie eine Bar zu sehen gewesen, die Jürgen Drescher (*1955) und Reinhard Mucha (*1950) als frühes Gemeinschaftswerk kreiert hatten. Im vergangenen Jahr ist sie als Schenkung in die Sammlung der Kunstmuseen gekommen. Natürlich ist es eine als Bar konzipierte Installation. Sie trägt den Titel „Verkaufen“ und ist 1981 entstanden. In der Gegenüberstellung mit Epsteins „Bar“, zu der auch eine tagebuchartige Erzählung gehört, wird daraus der „Sammlungssatellit #9“.