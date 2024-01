Kinderkino in Krefeld „Spunk“ zeigt Filme über starke Mädchen und pfiffige Jungs

Ein Flyer mit ausführlichen Beschreibungen liegt in den Kultureinrichtungen und den Bürgerbüros der Stadt Krefeld aus oder kann unter Telefon 02151 861962 angefordert werden. Online ist das Programm unter www.krefeld.de/kulturbuero zu finden. Der Eintritt beträgt pro Person zwei Euro. Am Spunk-Familientag am 10. März haben Kinder kostenfreien Eintritt. Karten sind an der Tageskasse jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn erhältlich.