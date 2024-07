Bandoneon-Festival in Krefeld Krefeld wird zur Tango-Stadt

Joaquin Alem war als Solist schon einmal in Krefeld. Nun kommt er mit seiner New Tango Group. Zum Bandoneon gesellen sich Violine, Viola, Kontrabass und Klavier. Sie spielen Alems Komposition „Romeo y Julieta“, einen musikalischen Entwurf zu Shakespeares Drama, der schon für mehrere Preise nominiert war. „Das ist nicht erwartbarer Tango“, so Eichendorf. Der Rahmen für die New Tango Group ist der Rittersaal der Burg Linn, am Samstag, 21. September, 20 Uhr.