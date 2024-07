Verein besteht seit 30 Jahren „In diesem Haus habe ich mich immer wohlgefühlt“ - Literatur in Krefeld löst sich auf

Das Gläschen danach in der Küche werden viele vermissen. Es war feiner Brauch, dass sich nach einer Lesung des Vereins Literatur in Krefeld die Gäste noch zu Wein und Plausch in der ehemaligen Küche des ehemaligen Wohnhauses am Wasserturm versammelten. Oft, aber nicht ausschließlich wurde über gute Literatur, Musik und Kunst gesprochen. Das machte schon das Ambiente aus. Hier hatte die Familie Brües jahrzehntelang gelebt. Inzwischen war das Haus zum Niederrheinischen Literaturhaus (NLH) geworden - im Besitz der Stadt. Aber der feste Kern der Besucher hielt an der Tradition fest.