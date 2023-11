Kult-Stück im Theater Krefeld Bei „Queen’s Last Night“ rockt das Theater richtig ab

Ja sind die denn noch zu retten? Ein Stadttheater will den Olymp der Pop- und Rockmusik erklimmen? Es gibt schon genug mittelprächtige bis halbseidene Coverversuche an den Hymnen von Freddie Mercury. Und jetzt sollen die legendären, großen Queen-Songs nur vom Klavier begleitet werden. Brian Mays Magie auf Gitarre soll auf Luftinstrumenteneinsatz eingedampft werden. Und die Drums ersetzen leere Blechfässer oder - o Himmel - Silbertabletts. Und statt Wembley-Stadion-Atmosphäre gibt es Corona-Schutz-Auflagen. Was soll dabei herauskommen? Die Antwort: ein Stück, das nicht nur die Pandemie überstanden hat, sondern auch die längst wieder komplett frei gegebenen Theatersäle in Krefeld und Mönchengladbach füllt. „Ausverkauft“, „Zusatzvorstellung“ - solche Nachrichten machen Stücke zum Kult. Deshalb ist „Queen’s Last Night“ jetzt wieder im Krefelder Haus zu sehen - mit einigen Neubesetzungen. Die Wiederaufnahme war ein Ereignis.