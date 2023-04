Sechs Jahre nach dem Hype Warum Krefeld weiter Pokémon Go spielt

Krefeld · Die Zeit, in der Pokémon Go in aller Munde war, ist vorbei. Ein 44-jähriger Krefelder spielt es immer noch täglich und ist damit nicht alleine. Was ihn auch nach Jahren begeistert.

02.04.2023, 15:00 Uhr

Der Krefelder Tobias Fiethen spielt seit über sechs Jahren Pokémon Go. Und er ist nicht alleine: Jeden Mittwoch trifft er sich mit anderen Spielern an der Dionysiuskirche. Foto: Kim-Khang Tran

Viele verbinden mit Pokémon Go nur den Hype im Sommer 2016, als gefühlt jeder Jugendliche und auch die eine oder andere Großmutter draußen „Taschenmonster“ fing. Doch Tobias Fiethen ist ein Gegenbeispiel: Auch heute, fast sieben Jahre später, ist das Handy-Spiel immer noch ein fester Bestandteil seines Alltags.