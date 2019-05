Hochschule Niederrhein : Warum fehlt Krefeld studentisches Leben?

Krefeld Studenten gehören in der Seidenstadt, trotz der Hochschule, kaum zum Straßenbild. Die „Krefelder Freunde“ haben darum mit dem AStA der Hochschule nach Ansätzen gesucht, dies zu ändern, um die Stadt zu beleben.

Obwohl Krefeld mit der Hochschule Niederrhein gut aufgestellt ist, spielen Studenten im Stadtbild kaum eine Rolle. Dabei gilt ein reiches studentisches Leben vielen Beobachtern als hervorragender Web zur Belebung der Innenstadt. Warum aber wohnen so wenige Studenten in Krefeld? Das wollte die Gruppe „Krefelder Freunde“, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Ideen und Vorschläge für eine Fortentwicklung der Stadt zu sammeln, erfahren. Darum luden sie Vertreter von IHK, Stadt und Studenten zu einem Gespräch.

Info Das sind die Studentenvertreter Der Allgemeine Studentenausschuss (AStA) der Hochschule hat sein Büro im Gebäude an der Adlerstraße (Campus am Frankenring). Er vertritt die Studierenden in Krefeld und Mönchengladbach in allen Themenbereichen.

Als Vertreter der Studenten war der AStA der Hochschule Niederrhein dabei. Was aber sehen die Studenten als Wege, Krefeld attraktiver zu machen? „Ich denke, es liegt schon am Ruf der Hochschule. Hier studieren eigentlich überwiegend Leute aus der Region. Die bleiben dann meist bei den Eltern wohnen. Diejenigen, die nach Krefeld ziehen, sind zumeist die, die sich voll auf das Studium konzentrieren und ohnehin kaum in Erscheinung treten“, sagt Nabila Annouri. „Wir sind eben eine Pendleruni.“

Patrick Wendtland sieht vor allem den Freizeitwert der Stadt als Problem. „Richtiges studentisches Leben beinhaltet eben auch ein Nachtleben und ein kulturelles Leben. Da bietet Krefeld nicht so viel. Es gibt zwar an mehreren Orten Orte, wie Kulturfabrik oder KulturRampe, aber es gibt nicht die eine Gegend, wo man abends hingeht und es ist immer etwas los. Und auch besondere Angebote für Studenten, wo man sicher sein kann, zumindest auch Kommilitonen zu treffen, fehlen in Krefeld“, sagt er.

Es fehle der Nukleus, um den herum sich etwas entwickeln könne. Das gelte auch für die Wohnsituation. „Wir haben hier Wohnheime, ja. Aber die sind weit außerhalb. Sie bieten kaum ein Zentrum studentischen Lebens“, sagt Annouri. Darum bedauert Wendtland auch, dass die Vorschläge der Architektin Carolin Krebber, die vorgeschlagen hatte, ein Wohnheim mit Markthalle und Gastronomie am Theaterplatz zu bauen, kein Gehör fand. „Das wäre sicher eine Sache gewesen, die viel Potential gehabt hätte. So ein Wohnheim 2.0 gibt es selbst in Münster nicht“, sagt er.

In Krefeld sei auch die Teilung der Hochschule in Campus Süd und West ein Problem. „Wir haben tatsächlich campusübergreifend wenig Kontakt“, sagt Alexander Wilke. Darum sei es wichtig, die Achsen zwischen den beiden Standorten und dem Bahnhof attraktiv zu gestalten. „Ich denke da beispielsweise an die Lewerentzstraße. Wenn hier viele Wohnungen für Studenten, auch ein paar WGs, sowie entsprechende Kneipen, in denen man auch einen Job bekommen könnte, vorhanden wären, dann könnte das eine Keimzelle sein. Denn die Leute kämen auf dem Heimweg regelmäßig hier vorbei und würden wohl auch mal verweilen und sich dann vielleicht überlegen, herzuziehen“, behauptet Wendtland.

Insgesamt aber sei das Problem komplex. „Es gibt die Angebote nicht, weil es zu wenig Studenten gibt und sie sich nicht rechnen - und zu wenig Studenten, weil die Angebote fehlen. Das ist ein bisschen Henne-Ei-Problem“, sagt er. Aber auch die Zusammenarbeit mit der Stadt sei nicht immer einfach. „Wenn wir Vorschläge haben, was zum Beispiel Verkehrsführung oder ähnliche Dinge angeht, ist es in Krefeld immer schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist in Gladbach viel leichter“, sagt Annouri.