Offizielle Wetterwarnung Warnung vor Extremhitze in Krefeld am Dienstag

Am Dienstag soll das Thermometer in Krefeld bis auf 31 Grad Celsius klettern. In der Nacht auf Dienstag kühlt es bis auf 20 Grad ab. Nächte, in denen die Temperatur nicht tiefer als 20 Gard Celsius absinken, gelten als tropische Nächte – die Abkühlung hält sich also im Vergleich zur Tageshitze in Grenzen.