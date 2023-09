Bundesweiter Probealarm So lief der Warntag in Krefeld

Um 11 Uhr heulten am Donnerstag zum bundesweiten Warntag auch in Krefeld die Sirenen – zumindest die meisten. Von den 41 Sirenen im Stadtgebiet hatten zwei einen Totalausfall, fünf weitere einen Teilausfall, gaben also nicht alle drei Signaltöne ab. Das ist die erste Bilanz der Feuerwehr. Wo genau die sieben mangelhaften Geräte stehen, war am Donnerstagnachmittag noch nicht klar. Auch zur Ursache, warum manche Sirenen nur teilweise oder gar nicht funktionierten, könne derzeit noch keine Angabe gemacht werden, so die Feuerwehr weiter. Möglicherweise könnten die technischen Ausfälle auf defekte Sicherungen oder Batterien zurückzuführen sein, die konkreten Ermittlungen stünden nun an.