Bundesweiter Warntag Am Donnerstag ertönt Sirenen-Alarm in Krefeld

(jeku) Zweimal im Jahr findet der Bundesweite Warntag statt, bei dem die Sirenen und weitere Warnsysteme in den Städten getestet werden. Auch in Krefeld ertönen diese am kommenden Donnerstag, 14. September, ab 11 Uhr. Ein Grund zur Sorge ist dies nicht, es handelt sich lediglich um einen Probealarm wie er bereits im März diesen Jahres stattgefunden hat.