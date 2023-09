Bundesweiter Warntag Am Donnerstag ertönt Sirenen-Alarm in Krefeld

(jeku) Zweimal im Jahr findet der Bundesweite Warntag statt, bei dem die Sirenen in den Städten getestet werden. Auch in Krefeld ertönen diese am kommenden Donnerstag, 14. September, ab 11 Uhr. Ein Grund zur Sorge sei dies nicht, es handelt sich lediglich um einen Probealarm wie er bereits im März diesen Jahres stattgefunden hat. Neben den städtischen Sirenen löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Probewarnung unter anderem über Warn-Apps auf Handys, den Mobilfunkdienst Cell Broadcast und Stadtinformationstafeln aus. Auch Radio- und Fernsehsender verbreiten die Probewarnung. Der Testlauf ist wichtig, damit die Warnsysteme im Ernstfall funktionstüchtig sind.