Arbeitskampf : Warnstreiks bei der Siempelkamp-Tochter SLS

Krefeld Die Beschäftigten der Siempelkamp-Tochter SLS (Siempelkamp Logistik und Service) in Bad Kreuznach wollen mit Unterstützung der IG Metall eine Tarifvereinbarung treffen. Erste Warnstreiks hätten in dieser Woche stattgefunden, informierte Kay Krüger vpn der IG Metall in Krefeld am Freitag.

Die Beschäftigten forderten ein Ende der „willkürlichen und einseitigen Gestaltung der Entgelt- und Arbeitsbedingungen“. Im Gegensatz zu anderen Standorten und dem des Mutterkonzerns in Krefeld sei der Standort in Bad Kreuznach nicht tarifgebunden. Und das, obwohl der Standort hoch profitabel sei, heißt es.

Nachdem in mehreren IG Metall-Mitgliederversammlungen eine Tarifkommission gewählt worden sei und die Forderung nach Tarifbindung der Flächentarifverträge der Metall- und Elektroindustrie Rheinland-Pfalz beschlossen worden sei, habe die IG Metall die Geschäftsleitung zu Verhandlungen aufgefordert. Nun habe das Unternehmen mitgeteilt, keinen Spielraum zu sehen und somit auch nicht die Absicht zu haben, Verhandlungen aufzunehmen.

„Verhandlungen zu verweigern ist ein Schlag ins Gesicht von uns allen. Wir leisten hier in Bad Kreuznach seit Jahren hervorragende Arbeit und werden nicht nach Tarif bezahlt, wie es an anderen Standorten der Fall ist. Ganz zu schweigen von den weiteren tariflichen Regelungen wie zur Arbeitszeit. Wir werden uns das nicht gefallen lassen“ empörten sich Mitglieder der Tarifkommission SLS Bad Kreuznach. Die IG Metall habe am vergangenen Dienstag zum ersten Warnstreik aufgerufen. Mit rund 30 Beteiligten seien fast alle anwesenden Kollegen dem Aufruf gefolgt, erklärte Krüger.

Um Servicekompetenzen zu bündeln und noch schlagkräftiger zu werden, agiert die Siempelkamp-Serviceabteilung seit neun Jahren als eigenständiges UnternehmenSiempelkamp Logistics & Service GmbH, kurz SLS.

Die SLS beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter und verfügt an der Firmenzentrale in Bad Kreuznach über ein eigenes Logistikzentrum mit rund 7000 Quadratmetern Lagerfläche für Ersatzteile. Als zertifizierter Versender bietet SLS mit direkter Anbindung an den Frankfurter Flughafen Siempelkamp-Kunden einen 24/7-Stunden-Service. Neben dem Hauptsitz hat SLS noch zwei weitere Standorte in Deutschland, in Wolfratshausen sowie in der Krefelder Siempelkamp-Firmenzentrale am Hauptproduktionsstandort.