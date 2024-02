Ganztägige Arbeitsniederlegung Warnstreik: wo Busse am Donnerstag in Krefeld fahren

Die Linie 044 verkehrt in zwei Teilen: Der planmäßige Schienenersatzverkehr aufgrund der Baumaßnahme an der DB-Brücke an Hausbend zwischen Rheinhafen und Oppum verkehrt auch an diesem Tag ohne Änderungen. Auf dem restlichen Streckenabschnitt von Rembertstraße über Sporthalle Glockenspitz bis Hüls Betriebshof fahren die Busse des Notfahrplanverkehrs der Linie 044 nach der Straßenbahntaktung. Hierbei entfallen die Haltestellen „Sandberg“, „Buddestraße“ und „Glindholzstraße“. Es wird empfohlen, stattdessen die Haltestellen „Botanischer Garten“, „Sporthalle Glockenspitz“ sowie die Ersatzhaltestelle „Rembertstraße“ auf der Rembertstraße selbst zu nutzen. Der Umstieg zwischen dem Notfahrplanverkehr auf der 044 und dem Schienenersatzverkehr der Linie 044 von und nach Linn-Rheinhafen findet an diesem Tag abweichend an der Haltestelle „Sporthalle Glockenspitz“ statt. Sämtliche Buslinien mit Ausnahme der Ringbuslinien 045 und 049 in Hüls sowie der Linien 047 und 062 entfallen am Streiktag.