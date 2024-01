Verspätungen und Ausfälle Warnstreik: ÖPNV in Krefeld am Freitag mit Notfahrplan

Zudem kann es zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen. Auch einige Haltestellen können nicht angefahren werden. Auf der Linie 042 entfallen die Haltestellen „Werner-Voß-Straße“, „Traarer Straße“, „Pappelstraße“ und „Neukirchener Straße“. Fahrgäste sollten stattdessen die Haltestellen „Elfrather Mühle“ sowie die Ersatzhaltestelle „Magdeburger Straße“ auf der Werner-Voß-Straße nutzen. Die Linie 044 verkehrt in zwei Teilen: Der planmäßige Schienenersatzverkehr aufgrund der Baumaßnahme an der DB-Brücke an Hausbend zwischen Rheinhafen und Oppum verkehrt auch an diesem Tag ohne Änderungen.